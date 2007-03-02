Секретариат Президента: Кабмин не учёл три важных источника

Секретариат Президента настаивает на том, что для повышения социальных стандартов есть достаточно ресурсов без увеличения дефицита бюджета.

Об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге, сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

«В увеличении дефицита бюджета нет никакой необходимости, поскольку расчеты показывают: уже в сегодняшнем бюджете достаточно ресурса, чтобы профинансировать социальные стандарты в размерах, запланированных правительством», - сказал А.ШЛАПАК.

По его информации, согласно правительственным расчетам, для повышения социальных показателей необходимо 7,2 млрд. грн. - 1,5 млрд. грн. из них не касаются социальных стандартов - речь идет о субвенциях на развитие инфраструктуры, денежное обеспечение милиции и другие потребности.

А.ШЛАПАК отметил, что Кабинет Министров нашел дополнительный ресурс в 4,5 млрд. грн. из средств от налога на прибыль, НДС и акциза с ввезенных на территорию Украины товаров, и платы за выдачу и переоформление лицензий. Остальную необходимую сумму (2,6 млрд. грн.) правительство предлагает привлечь именно путем увеличения дефицита бюджета.

Однако, констатировал А.ШЛАПАК, расчеты показывают, что при этом Кабмин не учел три важных дополнительных источника.

Во-первых - рост доходов от налога на доходы физических лиц в результате повышения минимальной зарплаты. «По нашим оценкам, это 1,4 млрд. грн.», - сказал он.

Во-вторых - речь идет о значительном увеличении поступлений в Пенсионный фонд в результате роста приблизительно на 8-10 млрд. грн. фонда зарплаты в целом по экономике. Это означает около 3,5 млрд. грн. дополнительных вливаний в бюджет ПФ, и соответственно, сокращение дотаций из госбюджета.

Третьим фактором, который не учло правительство, А.ШЛАПАК назвал уменьшение расходов на жилищные субсидии в связи с повышением минимальной зарплаты.

«Только эти три параметра дают нам цифру 5,3 млрд. грн. - если мы прибавим их к 4,5 млрд., которые правительство уже нашло, сумма выходит больше 9 млрд. грн. ресурса, который можно было бы использовать, не увеличивая дефицит бюджета», - отметил А.ШЛАПАК.

В то же время он признал, что приведенный обсчет нуждается в уточнении и дополнительных консультациях, о чем уже договорились первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ и первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

«Я надеюсь, что аргументация, которую мы сейчас приводим, будет воспринята при работе или в правительстве, или возможно, уже в комитете Верховной Рады - и мы сможем поднять социальные стандарты», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщалось, 1 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что правительство собирается увеличить минимальную зарплату с 1 апреля до 420 грн., с 1 июня - до 440 грн. и с 1 октября - до 460 грн. Минимальная пенсия по возрасту с 1 апреля будет составлять 410 грн., с 1 октября - 415 грн.

На заседании 1 марта Кабмин одобрил ряд изменений в государственный бюджет Украины на 2007 год. Согласно законопроекту о внесениях изменений в госбюджет-2007, доходы госбюджета-2007 определены в размере 152,359 млрд. грн. (на сегодняшний день - 147 млрд. 888 млн. грн.), расходы утверждены на уровне 168,967 млрд. грн. (на сегодняшний день - 161 млрд. 819 млн. грн.), предельный уровень дефицита Госбюджета-2007 установлен на уровне 18,393 млрд. грн. (на сегодняшний день - 15 млрд. 715 млн. грн).

Прожиточный минимум с 1 января установлен на уровне 492 грн., с 1 апреля – 525 грн., с 1 октября – 532 грн. (на сегодняшний день - с 1 января - 492 грн., с 1 апреля – 501 грн., с 1 октября – 510 грн.). Минимальная зарплата с 1 января 2007 – 400 грн. в месяц, с 1 апреля – 420 грн., с 1 июля – 440 грн. и с 1 октября – 460 грн. (на сегодняшний день - с 1 января 2007 года - 400 грн. в месяц, с 1 июля 2007 года – 420 грн. и с 1 декабря 2007 года – 450 грн.).