Тарута ”сдался” российскому стальному гиганту?

"Газметалл" Алишера Усманова договорился о слиянии с корпорацией "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), который владеет металлургическими активами на Украине, сообщает газета "Ведомости".

Компании договорились об объединении и проведении оценки активов для определения параметров будущей сделки, пишет газета со ссылкой на свои источники. Гендиректор "Газметалла" Максим Басов не исключил, что эти договоренности могут стать первым шагом к объединению компаний.

"Газметалл" выпускает более шести миллионов тонн стали в год, ИСД - более 9 миллионов тонн, но компания заявляла, но после модернизацию стоимостью 3 миллиарда долларов, намерена к 2010 году увеличить выпуск стали до 18 миллионов тонн. Объединившись, ИСД и "Газметалл" смогли бы стать крупнейшей российской металлургической компанией, обогнав по выпуску стали компанию "Северсталь" Алексея Мордашова.

"Ведомости" пишут, что если сделка состоится, то основные акционеры ИСД Виталий Гайдук и Сергей Тарута смогут получить за активы ИСД лишь 27 - 40 процентов контроля в новом холдинге.

В ИСД входят более 40 компаний на Украине и в других странах. Основной бизнес - производство стали, проката, труб и прочее. Крупнейшие предприятия - Алчевский меткомбинат, Алчевский коксохимический завод и другие. Выручка в 2005 году по МСФО составила 4,5 миллиарда долларов, чистая прибыль - 390 миллионов долларов. Холдинг "Газметалл" владеет Лебединским и Михайловским ГОКами, а также "Уральской сталью" и Оскольским электрометаллургическим комбинатом. Выручка за 2005 год составила 120,6 миллиарда рублей, чистая прибыль - 26,1 миллиарда рублей.

Лента.ру