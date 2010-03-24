Янукович поручил Тигипко поработать над принципом "молчаливого согласия"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО поработать над упрощением процедуры получения разрешений для предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, добавив, что рабочая встреча В.ЯНУКОВИЧА с С.ТИГИПКО состоялась сегодня.

Президент Украины отметил необходимость ввести принцип «молчаливого согласия», чтобы люди, прежде всего - малые и средние предприниматели, могли реализовать свои бизнес-проекты.

Принцип «молчаливого согласия» дает предпринимателю возможность обратиться в соответствующие органы, заполнить все документы и через двенадцать дней, если государство не дало письменного отказа, начать работу, отметили в пресс-службе Президента.