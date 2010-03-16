Янукович подписал закон о подсудности дел в сфере земельных отношений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины относительно определения подсудности дел по вопросам земельных отношений”.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Закон устраняет недостатки процессуального законодательства Украины относительно определения подведомственности дел с целью сделать невозможным копирование судебных решений, касающихся земельных отношений, преднамеренного затягивания процесса судопроизводства.

Так, дополняется Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины нормами, которые будут предусматривать рассмотрение дела по поводу земельных отношений именно по местонахождению объектов земельных отношений.