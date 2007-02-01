Янукович допускает обмен украинской ГТС на добычу газа в России

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ допускает передачу активов украинской газотранспортной системы (ГТС) в обмен на паритетное участие газодобывающих активов России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Херсоне.

«Речь идет сейчас о намерениях. Я считаю, если говорить о намерениях, мы всегда должны подходить конкретно. Если речь будет идти об объединении, то оно должно быть на уровне партнерских отношений. Эти отношения должны быть понятны, как говорится 50х50», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что Украина и Россия должны выработать новую модель отношений в энергетической отрасли, которая помогла бы достичь успеха в вопросах энергетической безопасности обеих стран.

Он также добавил, что по такому пути идут много стран в мире.

«Я считаю, что такой путь является перспективным для объединения усилий и для решения проблем. Очень часто эффект объединения дает синергию», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил также, что вопросы создания новой модели отношений в энергосфере обсуждаются сейчас на уровне Президентов России и Украины.

Как сообщало агентство Reuters, сегодня на пресс-конференции Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России.

"Речь идет об объединении активов, и наши украинские партнеры хотели бы не только создать газотранспортный консорциум, но хотели бы иметь возможность войти в добычные активы на территории РФ", - сказал В.ПУТИН.

По словам российского Президента, в настоящее время власти Украины и эксперты в России готовят новые предложения, и он планирует обсудить их в ближайшее время с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.