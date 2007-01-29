В Борисполе работает только одна взлетная полоса

Погода не повлияла на обслуживание рейсов в государственном международном аэропорту «Борисполь» и аэропорту «Жуляны» (Киев).

В частности, как сообщил корреспонденту УНИАН диспетчер аэродромной службы «Борисполя», пока работает только одна полоса, вторая временно прикрыта и начнет работать к 15-ти часам, когда будет очищена.

Как отметили в аэропорту, взлетная полоса аэропорта позволяет обслуживать рейсы и в сильный снег, и в туман.

По словам дежурного «Борисполя», аэропорт работает в нормальном режиме, рейсы не задерживаются, несмотря на то, что работает только одна полоса.

Первый заместитель генерального директора аэропорта «Жуляны» Алексей ЯКОВЕЦ сообщил УНИАН, что никакие рейсы в аэропорту не отменялись, однако погода повлияла на работу аэропорта отрицательно в том плане, что выросли его расходы из-за необходимости убирать снег. «Несем дополнительные расходы около 30%», - отметил он.

Справка УНИАН. ГМА "Борисполь" обслуживает более 60% всех авиарейсов в Украине.