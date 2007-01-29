Ющенко обратился к украинцам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что трагедия Крут «должна быть предостережением нам, нынешним и будущим лидерам украинской нации, научить мудрости, консолидированности и взвешенности в решениях и действиях».

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится обращении главы государства к соотечественникам по случаю Дня памяти Героев Крут.

«89 лет назад молодые защитники только что возникшей Украинской Народной Республики собственной кровью вписали новую героическую страницу в историю украинского освободительного движения. 29 января 1918-го в бою под Крутами более 300 курсантов военной школы, студентов и гимназистов вступили в неравный бой со значительно превосходящим и хорошо вооруженным и обученным противником, решительно отстаивая право Украинского народа жить в собственном государстве», – говорится в обращении Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что «поступок Героев Крут является образцом патриотизма, пылкой любви и преданности Отечеству. Образцом мужества, благородного служения Украине».

Президент выразил уверенность, что украинцы еще должны надлежащим образом оценить этот подвиг. «Наша обязанность – вернуть из забвения имена тех героев, которые остаются до сих пор неизвестными, донести до сознания каждого украинца величие подвига Героев», – считает он.