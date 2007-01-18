Как прокурору избежать политических заказов

Новый прокурор Житомирской области Николай ФРАНТОВСКИЙ заявляет, что не будет выполнять никаких политических заказов в своей должности. Об этом он заявил сегодня на своем первом брифинге в областной прокуратуре, где знакомился с журналистами и рассказывал о планах работы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ФРАНТОВСКОГО, ”тех или иных заказов, я думаю, не будет, потому что я их никогда не выполнял и выполнять не буду". Он считает, что политических заказов можно избежать, если не нарушать законодательство.

Справка УНИАН: Приказом генерального прокурора Украины от 10 января 2007 года государственный советник юстиции 3-го класса Н.ФРАНТОВСКИЙ назначен на должность прокурора Житомирской области и одновременно утвержден председателем коллегии прокуратуры области. До этого назначения - с июля 2005 года по январь 2007 года Н.ФРАНТОВСКИЙ занимал должность прокурора Волынской области.