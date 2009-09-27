Фестиваль «Международные дни джазовой музыки» проходит в Виннице

В Виннице 26-27 сентября проходит XIV фестиваль «Международные дни джазовой музыки».

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению организаторов, в этом году фестиваль получил название «Веселый», поскольку произведения, которые прозвучат на нем, имеют легкий, веселый и иногда шутливый характер. Программы вокального секстета «JazzEX» (Киев, Украина), квартета Ренато БОРГЕТТИ (Бразилия), Луиза СИМАСА и муниципального биг-бенда «ВинБэнд», ансамбль Михаэля ПОРТЕРА (Германия) а также «Шоу мировых хитов» в исполнении российской королевы блюза Виктории ПЬЕР-МАРИ служит тому подтверждением.

По просьбе организаторов винницкого джазового фестиваля народный артист Украины, композитор Мирослав СКОРИК специально написал концертную программу под названием «Джаз и классика», которую исполнит вместе с заслуженной артисткой Украины Оксаной РАПИТОЙ и камерным оркестром винницкой областной филармонии «Арката». Во второй раз на фестивале выступит первый и единственный в Украине муниципальный джазовый оркестр «ВинБэнд». В прошлом году состоялась его сольная премьера. В этом году оркестр выступит с американским пианистом и певцом бразильского происхождения Луизом СИМАСОМ.