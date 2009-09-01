В Крыму столкнулись маршрутка и грузовик: 8 раненых
17:03, 01 сентября 2009Общество
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ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта
По уточненным данным, в результате столкновения на горной трассе в Крыму грузовика службы дорог с маршрутным такси пострадали восемь человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил по телефону сотрудник пресс-службы Госавтоинспекции автономии.
«Пострадали 6 пассажиров маршрутки, пассажир и водитель спецавтомобиля», – отметил собеседник агентства.
Степень тяжести травм в ГАИ уточнить не смогли.
Всего в маршрутном такси находилось 17 человек (пассажиры и водитель).
По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.
Авария произошла на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, в районе села Верхняя Кутузовка.
Ранее сотрудница МЧС Алушты сообщала об одном пострадавшем в результате этой аварии.
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