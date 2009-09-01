В Крыму столкнулись маршрутка и грузовик: 8 раненых

По уточненным данным, в результате столкновения на горной трассе в Крыму грузовика службы дорог с маршрутным такси пострадали восемь человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил по телефону сотрудник пресс-службы Госавтоинспекции автономии.

«Пострадали 6 пассажиров маршрутки, пассажир и водитель спецавтомобиля», – отметил собеседник агентства.

Степень тяжести травм в ГАИ уточнить не смогли.

Всего в маршрутном такси находилось 17 человек (пассажиры и водитель).

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.

Авария произошла на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, в районе села Верхняя Кутузовка.

Ранее сотрудница МЧС Алушты сообщала об одном пострадавшем в результате этой аварии.