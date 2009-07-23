Как погиб сын Ивана Драча

Как сообщал УНИАН, при невыясненных обстоятельствах скончался сын поэта Ивана Драча Максим. «Причиной смерти стала закрытая мозговая травма, несовместимая с жизнью, — рассказал «Новой»Иван Федорович. — Максима прооперировали, пытались привести в чувство, но сердце завести уже не удалось. Сказались «чернобыльская» болезнь, диабет и другое. Сейчас мы разбираемся, что на самом деле произошло. Никто не скажет — было это падение (Максим часто падал, как это бывает с диабетиками) или внешний удар».

«Я всегда радовался тому, что у благородных родителей рождаются благородные дети, — поведал «Новой» Павел Мовчан, друг семьи. — Максим перенял от отца все самое лучшее: эрудицию, ум, энергичность. Именно он в первые годы независимости налаживал отношения с зарубежными странами в вопросах здравоохранения».

В последнее время врач по образованию 44-летний Максим Драч занимался медицинским бизнесом, часто ездил в Прагу. У покойного остался сын-шестиклассник. Похоронили Максима Ивановича на родине отца — в с. Телижинцы Тетиевского р-на (Киевщина).