Президент и премьер выразили соболезнование Марии и Ивану Драчам

18:08, 20 июля 2009
Политика
2925

В связи с трагической смертью сына

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразили соболезнования Марии и Ивану ДРАЧ по поводу трагической смерти их сына Максима.

Как сообщает пресс-служба Президента, в соболезновании В.ЮЩЕНКО говорится: «Выражаю глубокие соболезнования Вам, всей Вашей семье по поводу тяжелой утраты – трагической смерти сына Максима. Разделяю вместе с Вами боль этой непоправимой потери». «Ушел в вечность родной сын, Ваша кровинка, не стало доброго, душевного человека. Светлая память о Вашем сыне останется в наших сердцах», – заметил Президент.

В соболезновании Ю.ТИМОШЕНКО отмечается: «Нет большего горя для родителей, чем потеря ребенка. Нет тех слов, которыми можно уменьшить боль матери и отца, которым судьба отвела более долгую жизнь, чем их ребенку. Для каждого человека смерть родного и близкого человека - тяжелая утрата. Я скорблю вместе с Иваном ДРАЧЕМ, его женой Марией и всеми, кто знал и любил их сына Максима».

Премьер просит у Бога, чтобы он даровал И.ДРАЧУ и его родным силу и веру, чтобы пережить тяжелую утрату, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Максим Драч (1965 г.р.), по образованию врач, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter