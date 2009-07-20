Президент и премьер выразили соболезнование Марии и Ивану Драчам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразили соболезнования Марии и Ивану ДРАЧ по поводу трагической смерти их сына Максима.

Как сообщает пресс-служба Президента, в соболезновании В.ЮЩЕНКО говорится: «Выражаю глубокие соболезнования Вам, всей Вашей семье по поводу тяжелой утраты – трагической смерти сына Максима. Разделяю вместе с Вами боль этой непоправимой потери». «Ушел в вечность родной сын, Ваша кровинка, не стало доброго, душевного человека. Светлая память о Вашем сыне останется в наших сердцах», – заметил Президент.

В соболезновании Ю.ТИМОШЕНКО отмечается: «Нет большего горя для родителей, чем потеря ребенка. Нет тех слов, которыми можно уменьшить боль матери и отца, которым судьба отвела более долгую жизнь, чем их ребенку. Для каждого человека смерть родного и близкого человека - тяжелая утрата. Я скорблю вместе с Иваном ДРАЧЕМ, его женой Марией и всеми, кто знал и любил их сына Максима».

Премьер просит у Бога, чтобы он даровал И.ДРАЧУ и его родным силу и веру, чтобы пережить тяжелую утрату, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Максим Драч (1965 г.р.), по образованию врач, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.