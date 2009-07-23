Сотрудники "Фокстрота" помогли задержать мошенника
Аферист представлялся консультантом
Сотрудники компании “Фокстрот. Техника для дома” помогли стражам порядка задержать мошенника, обманувшего покупателей, которые хотели приобрести бытовую технику, на сумму свыше 120 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
“К сожалению, наши клиенты также пострадали от действий вора. Мошенник представлялся консультантом, а иногда – менеджером магазина, предлагая за понравившийся клиентом товар значительно более низкую цену, чем указывалась на ценнике”, - сказала пресс-секретарь компании «Фокстрот. Техника для дома» Оксана БАКАЛЕНКО.
Она сообщила, что в одном из столичных «Фокстротов» он пообещал покупателю продать товар стоимостью 12 тыс. грн. за полцены, взял деньги и пошел якобы решать вопрос, предложив человеку подождать товар у кассы. При этом аферист с деньгами клиента исчез, товар вернули на полку, а посетитель обратился в милиции.
“Узнали и поймали мошенника с помощью камер видеонаблюдения в магазине «Фокстрот», которые засняли во время «работы». В итоге сотрудничество милиции и управления охраны «Фокстрот» положило конец этому ряду преступлений”, - отметила пресс-секретарь компании.
Как сообщили в Оболонском райуправлении милиции, к ним начали поступать заявления от граждан о том, что их обманули на большую сумму денег при приобретении бытовой техники. Схема, которую использовал мошенник, в каждом случае была похожей, а местом, где он действовал, потерпевшие называли в основном магазины сети «Фокстрот».
По данным стражей порядка, заявления от обманутых граждан только начали поступать, однако уже на сегодня общая сумма, которую покупатели передали мошеннику, превышает 120 тысяч гривен.