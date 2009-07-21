В Одессе скутер налетел на купавшихся детей: мальчик - в реанимации
Милиция решает, возбуждать ли дело
Милиция Одесской области решает, возбуждать ли дело по факту наезда водного мотоцикла на детей на Хаджибеевском лимане.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным ведущего специалиста Центра связей с общественностью Управления МЧС в Одесской области Ирины БОЛЬШАКОВОЙ, девятилетний мальчик получил травму головы и сотрясение мозга вследствие наезда водного мотоцикла, с управлением которым не справился на Хаджибеевском лимане 21-летний местный житель. По ее словам, «госпитализированному в областную клиническую больницу малышу оказана необходимая медицинская помощь, и сейчас он под наблюдением медиков выздоравливает».
В то же время, по данным Подробностей-ТВ, 20 июля на Хаджибейском лимане в Одесской области водный мотоцикл на полной скорости сбил купающихся детей - брата и сестру. По информации СМИ, у девочки - сотрясение мозга, а у мальчика - 9-летнего Андрея - открытая черепно-мозговая травма, он в реанимации. Как рассказал журналистам врач больницы, "состояние ребенка еще остается тяжелым. Но во всяком случае, стабильным. Думаю, что шансы у него еще остаются - выжить".
Руководитель ЦОС УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН, что «скутер сотрудниками Беляевского РОВД доставлен на штраф-площадку. Изучаются обстоятельства инцидента, после чего будет сделан вывод, имеются ли основания для привлечения водителя скутера к уголовной ответственности по признакам деяния, предусмотренного ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение телесных повреждений».
Виновник происшествия, который занимается реализацией мопедов и других транспортных средств на территории Беляевского района, также пострадал – он доставлен в областную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, где ему оказывается врачебная помощь.