В Одессе скутер налетел на купавшихся детей: мальчик - в реанимации

Милиция Одесской области решает, возбуждать ли дело по факту наезда водного мотоцикла на детей на Хаджибеевском лимане.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным ведущего специалиста Центра связей с общественностью Управления МЧС в Одесской области Ирины БОЛЬШАКОВОЙ, девятилетний мальчик получил травму головы и сотрясение мозга вследствие наезда водного мотоцикла, с управлением которым не справился на Хаджибеевском лимане 21-летний местный житель. По ее словам, «госпитализированному в областную клиническую больницу малышу оказана необходимая медицинская помощь, и сейчас он под наблюдением медиков выздоравливает».

В то же время, по данным Подробностей-ТВ, 20 июля на Хаджибейском лимане в Одесской области водный мотоцикл на полной скорости сбил купающихся детей - брата и сестру. По информации СМИ, у девочки - сотрясение мозга, а у мальчика - 9-летнего Андрея - открытая черепно-мозговая травма, он в реанимации. Как рассказал журналистам врач больницы, "состояние ребенка еще остается тяжелым. Но во всяком случае, стабильным. Думаю, что шансы у него еще остаются - выжить".

Руководитель ЦОС УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН, что «скутер сотрудниками Беляевского РОВД доставлен на штраф-площадку. Изучаются обстоятельства инцидента, после чего будет сделан вывод, имеются ли основания для привлечения водителя скутера к уголовной ответственности по признакам деяния, предусмотренного ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение телесных повреждений».

Виновник происшествия, который занимается реализацией мопедов и других транспортных средств на территории Беляевского района, также пострадал – он доставлен в областную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, где ему оказывается врачебная помощь.