В Укрпромбанке истекает запрет на выдачу депозитов, но денег нет

В одном из крупнейших проблемных финучреждений — Укрпромбанке — сегодня истекает последний день временного запрета на удовлетворение требований кредиторов.

Сегодня в Укрпромбанке заканчивается мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Тем не менее огромному количеству кредиторов и вкладчиков банка, которых только среди населения около 1 млн. человек, пока что рано рассчитывать на возврат средств, пишет ДЕЛО, — правительство до сих пор не рекапитализировало банк. Судьба финучреждения неизвестна — на вчерашнем совещании в НБУ чиновники так и не пришли к общему мнению относительно дальнейшей работы банка.

«Пока нам распоряжений никаких не поступало, но денег на выплату всем вкладчикам у банка нет. Звоните на следующей неделе, тогда будет ясно: национализируют банк или ликвидируют. Третьего не дано», — подвела итог консультант контакт-центра Укрпромбанка.

Руководство банка предпочитает не разглашать дальнейшие планы его работы. Временный администратор Укрпромбанка Константин Раевский расплывчато заявил изданию, что у банка «есть несколько вариантов работы», и 21 июля в финучреждении будут «определять, какой больше подходит». Ранее Раевский заявлял, что планирует завершить рекапитализацию банка до окончания моратория и к этому времени начать погашать картотеку неплатежей.