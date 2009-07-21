Для рабочих виз в Польшу украинские страховки уже не годятся?

Украинские страховщики возмущены нововведением генконсульств Польши, которые требуют наличие страхового полиса исключительно одной страховой компании с польским капиталом. Власти Львовской области уже требуют официальных объяснений.

Нововведение с единственным страховщиком для всех работников - "РZU Украины" - внедрено с июля. Речь идет лишь о визах с правом на работу. Об этом объявлено на сайте генконсульства Польши в Луцке, а еще в информационной таблице возле генконсульства Польши во Львове.

Официального объяснения такого решения еще нет, рассказал в интервью "Немецкой волне" руководитель управления международного сотрудничества Львовской ОГА Лев Захарчишин: "Мы готовим официальное представление, чтобы получить письменный ответ с подписью уполномоченного лица относительно этой проблемы". Чиновник прибавил, что несколько страховых компаний из Украины уже обратились в управление, чтобы разрешить конфликт.

Неофициально поляки объясняют, что решение приняли в Киеве, причиной этого стала недобросовестность выполнения условий украинскими страховщиками. Впрочем, когда преференции отдают одной компании, это можно толковать как нарушение антимонопольного законодательства, считает Захарчишин.

Но в любом случае о решении следовало анонсировать за месяц-два, убежден чиновник, потому что заложниками ситуации стали обычные граждане, которые потеряли деньги, купив полисы других компаний.