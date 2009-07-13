В селе Тищенки Шишацкого района Полтавской облаcти неизвестные сбросили на землю памятник Ленину

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области, работники милиции выяснили, что памятник (бюст) не является достопримечательностью истории или культуры и находится на балансе Великобузевского сельского совета. Выполнен он из гипсово-цементной смеси, покрыт бронзовой краской, его высота - 2 метра.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению хулиганских действий.