В Украину не пустили книги из РФ с "российским" Крымом и пропагандистскими лозунгами

В одной книге российский офицер запаса "ностальгирует за войной", а в исходных данных серии детских книг указано: "Отпечатано в России. Республика Крым".

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины отказал ООО «Форс Україна» в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Роман Сенчин «Постоянное напряжение» и серию «Путешествие вокруг света» (издатель - ООО «Издательство «Э») из-за пропаганды войны и названного русским Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

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В частности, сообщается, что приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению её к категории продукции, не разрешенной к распространению на территории Украины.

«Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. В частности, в книге Романа Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора и пропаганда войны. Один из ее героев, российский офицер запаса, ностальгирует по войне: «А вокруг... Вокруг Новороссия, Сирия... То один его однополчанин уехал на Донбасс, то другой добился отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал он и с досадой на себя...»". А дальше - описание событий в Украине с пропагандистскими лозунгами: «антигосударственный переворот в Киеве», гибли люди, говорящие по-русски», «Надо вводить войска - защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!», - пояснили в комитете.

В то же время, серия детских книг «Путешествие вокруг света» не вызвала вопросов что касается содержания, однако в исходных данных изданий сказано: «Отпечатано в России. Республика Крым».

«Именно из-за этой «ошибки» в географии (Крым был, есть и будет украинским!) издания не получили разрешения на ввоз и распространение в Украине», - подчеркнули в Госкомтелерадио.