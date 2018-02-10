В оккупированный Крым снова собирается немецкая делегация

Организатором поездки выступает немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.

В оккупированный Россией Крым намерена приехать новая делегация из Германии.

На этот раз в ее состав входят представители партии "Левые", сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова так называемого «заместителя председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, председателя крымской немецкой национально-культурной автономии» Юрия Гемпеля.

Накануне недельный визит в оккупированный Крыму завершили депутаты региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.

"Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне", - сказал Гемпель.

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Организатором поездки выступает немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония) Андреас Маурер.

Напомним, ранее в оккупированный Крыму наведывалась делегация немецких депутатов, представляющих региональные парламенты. В состав делегации вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) из региональных парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Прибывшие в Крым немецкие депутаты заявили, что их не беспокоит угроза оказаться невъездными на материковую часть Украины.

На это отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. В частности, он объяснил руководству фракции Альтетнатива для Германии в земельном парламенте Северного Района-Вестфалии о вреде визитов в оккупированный Россией Крыма.