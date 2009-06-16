У Украины есть 15 дней, чтобы просить Газпром изменить контракты

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир САПРЫКИН заявляет, что НАК “Нафтогаз Украины” имеет только 15 дней, чтобы успеть внести изменения в газовые контракты с “Газпромом”.

Об этом эксперт заявил в эфире программы “По сути” на телеканале “Первый общественный”.

“Я подчеркиваю: для того, чтобы обратиться в “Газпром” осталось 15 суток. Если правительство или “Нафтогаз” не обратятся в “Газпром”, пройдет время, за которое можно обращаться относительно изменений в подписанных контрактах”, - заявил эксперт.

В.САПРЫКИН оценил действующие контракты как содержащие существенные угрозы для Украины. “Действительно, часть пунктов контрактов с “Газпромом” необходимо менять, и здесь Президент прав. Допущены такие ошибки, которые профессиональные специалисты в газовой сфере не могли сделать”, - сказал он.

По мнению В.САПРЫКИНА, главная проблема заключается в несимметричности соглашений между сторонами. “Если Украина не выберет полностью газ, она согласно контракту должна платить штрафы. Владимир ПУТИН пообещал не применять эту санкцию, однако никакого документа, где это подтверждается, на сегодня нет. Если эта проблема будет реализована, то это будет банкротство компании НАК “Нафтогаз”. В обязательствах “Газпрома” нет такого симметричного ведения контракта “качай или плати”, - заметил эксперт.

“Были также ошибки в прогнозировании объемов газа в текущем году. Можно было бы заказать меньше газа, а затем просить дополнительные объемы отдельным соглашением”, - отметил В.САПРЫКИН.

Комментируя противоположные мнения Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьера Юлии ТИМОШЕНКО относительно финансового состояния НАК “Нафтогаз”, В.САПРЫКИН отметил: “Как всегда, истина находится где-то посредине. Действительно, финансовое состояние НАК “Нафтогаз”, мягко говоря, очень плохое. Однако говорить о том, что украинская газотранспортная система перейдет в какие-то частные руки, пока еще рано, и государство не допустит этого. Однако проблем много и, латая дыры, дело не решается, поскольку существующая система газового рынка уже себя исчерпала. Он дальше не может работать без государственных гарантий, что и происходит в последние месяцы. Когда-то эта система сорвется и будут очень плохие следствия. Надо этого не допустить”.

В.САПРЫКИН назвал пути стабилизации финансовой ситуации “Нафтогаза”: “Повышение цены газа для населения уже перезрело. Его надо было делать еще три премьера назад. Это непопулярные меры, и в ожидании президентской гонки никто не хочет брать на себя ответственность. Другое направление - это работа с должниками. На сегодня я, к сожалению, не вижу, как правительство борется с должниками. Их очень много и долги огромные. В первую очередь, это предприятия теплокоммунэнерго, обл- и горгазы, а также отдельные огромные украинские корпорации”.