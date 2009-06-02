В Севастополе возродят традицию пушечного выстрела в полдень

14 июня в Севастополе, в день 226-й годовщины города, возродят традицию производства полуденного выстрела из пушки на Константиновском равелине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге и.о. главы горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН.

«Интенсивная, почти трехмесячная переписка председателя Севастопольской городской государственной администрации с командующим Черноморским флотом РФ закончилась тем, что в субботу Черноморский флот согласился с нами, и принял решение», - сказал В.КАЗАРИН.

Он отметил, что Севастополь является «законодателем этой традиции в Российской империи: адмирал Грейг - честь ему и хвала - в 1819 году издал приказ о введении полуденного выстрела».

По информации В.КАЗАРИНА, впоследствии на всех флотах соблюдали эту традицию.

«Через 44 года, в 1865 году, эта традиция была подхвачена Петербургом. Через 51 год, в 1872 году - в Кронштадте начали стрелять. Через 70 лет, в 1889 году - во Владивостоке, на Тихоокеанском флоте. То есть, все это было уже после нас», - сказал он.

В.КАЗАРИН добавил, что «в Севастополе полуденный выстрел производился до начала 1920-х годов, потом, в советское время, посчитали это буржуазным предрассудком, и отменили».

По его словам, «возрождена традиция в нашем городе была в 1982 году, в канун 200-летия Севастополя. В 2003 году она была, к сожалению, прекращена в связи с тем, что закончились холостые снаряды для пушки. Так было тогда сказано… Не могли договориться друг с другом».

Вместе с тем В.КАЗАРИН подчеркнул, что 14 июня город возродит эту традицию, и высказал надежду, что она будет поддерживаться.