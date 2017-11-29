Полиция отпустила всех четырех участников факельного шествия, которых задержали под МВД
Это произошло через несколько минут после того, как другие участники акции пришли к Печерскому райуправлению милиции Киева от здания МВД.
Полиция отпустила четырех задержанных под зданием Министерства внутренних дел Украины участников факельного шествия.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло через несколько минут после того, как другие участники акции пришли к Печерскому райуправлению милиции Киева от здания МВД.
Как заявил корреспонденту УНИАН один из задержанных, всего полиция доставила в управление четверо участников акции.
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Один из отпущенных митингующих заявил, что в райуправлении он написал объяснение о причинах пребывания возле здания МВД. У двух из отпущенных митингующих на лицах есть синяки, а у одного разбит нос. Им вызвали карету скорой помощи.
В то же время в Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что, согласно представленной в Киевскую городскую государственную администрацию заявке, правоохранители обеспечивали правопорядок и безопасность как организаторов, так и участников акции. «Правоохранители сопровождали колонну с Майдана Незалежности до здания Министерства внутренних дел. Там активисты применили пиротехнику. Кроме того, несколько человек пытались поджечь военную дымовую шашку. Поэтому полицейские пресекли правонарушения. В результате задержали четырех человек, их доставили в управление полиции для дачи объяснений, установления всех обстоятельств происшествия и составления административных материалов», - говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские пригласили организатора мероприятия для установления причин нарушения порядка проведения акции.