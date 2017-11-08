На Житомирщине ОТО будут поддерживать свои культурные объекты и зарабатывать на них

На Житомирщине территориальные общины будут поддерживать свои культурные объекты и зарабатывать на них средства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, сегодня в Житомире состоялся семинар для представителей объединенных территориальных общин, где обсуждали, как именно в будущем будет развиваться культура области.

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"Что делать общинам с учреждениями культуры, которые внесли изменения в законодательство, кто будет финансировать культуру и как подавать отчетность – такие вопросы обсудили представители ОТО Житомирщины",- сказано в сообщении.

По словам организаторов мероприятия – управления культуры облгосадминистрации – на сегодня задача общины - не только поддерживать те культурные объекты, которые имеются на их территориях, но и научиться зарабатывать на них средства.

«Задача общественности - не только сохранять культурные достопримечательности, но и популяризировать их за счет развития туризма, используя для туристов. Содержание таких объектов ложится на бюджет общины. Поэтому людям нужно научиться зарабатывать на таких памятниках», – отметила, в частности, на семинаре начальник отдела охраны культурного наследия управления культуры Житомирской облгосадминистрации Неонила Кучеренко.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития библиотек как культурно-просветительских центров общины, сохранение материального культурного наследия и их использования для развития туризма.

Также они рассмотрели современное нормативно-правовое обеспечения вопроса развития туризма в общинах и обсудили, как именно планировать свою работу.

На семинаре также были представлены образцы украинской национальной одежды.