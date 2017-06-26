Представители 8 ОТО Житомирщины перенимали опыт Полтавской области

Представители 8 объединенных территориальных общин Житомирщины прошлой неделе посетили общины Полтавской области, где перенимали опыт создания единого образовательно-культурно-спортивного пространства в ОТГ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

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По словам директора Житомирского обособленного подразделения «Центр развития местного самоуправления» Василия Невмержицкого, визит на Полтавщину состоялся 23 июня в рамках тура, который организовали Центры развития местного самоуправления Житомирской и Полтавской областей при поддержке программы "U-LEAD с Европой".

«Наши общины ознакомились с развитием отрасли образования, совместными проектами общин по развитию инфраструктуры, путями привлечения инвестиций в общину», – отметил Невмержицкий.

Он также уточнил, что представители делегации побывали в Центре предоставления административных услуг, который вскоре откроется, и в Пирятинском лицее. В частности, они посетили кабинет английского языка, бассейн и центр внешкольного образования и развития ребенка «Ладошки». Также делегация из Житомирщины побывала в Коваливской территориальной общине, где осмотрела строительство детского сада, спортивную площадку, ферму экзотических животных, и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич поставил задачу охватить к концу этого года объединенными территориальными общинами по меньшей мере 80% территории Житомирской области.

По итогам 2016 года Житомирщина стала лидером по децентрализации по количеству созданных общин.