Україна - понад усе! Как в Киеве прошел Марш славы УПА (фоторепортаж)

В Киеве прошло шествие «Марш славы героям», посвященное 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии и Дню защитника Украины. Как передает корреспондент УНИАН, участники акции прошли по маршруту: от красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по улице Владимирской, бульвару Шевченко, улице Крещатик и улице Сагайдачного. Было заявлено, что в марше принимают участие 20 тысяч человек.

В течение шествия, которая протянулась от Площади Независимости до Бессарабской площади, участники зажигали фаеры, факелы и несли символику партий «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор», других общественных националистических организаций, а также желто-голубые и красно-черные флаги.

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Также участники марша выкрикивали лозунги, в частности «Бандера, Шухевич – наши герои», «Слава Украине!», «Героям Слава!», «Петю вон», «Свободу политзаключенным», «Помни чужак – здесь хозяин украинец». После завершения шествия часть участников находится на Контрактовой площади возле памятника Пилипу Орлику, где происходит концерт группы «Кому вниз».