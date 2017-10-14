Участники марша славы УПА с факелами и файерами прошли по Майдану (фото)

Участники марша славы УПА, посвященного Дню защитника Украины двинулись по центральным улицам Киева до Контрактовой площади. Участие в мероприятии принимают несколько тысяч активистов, которые собрались в парке Шевченко, передает Украинская правда.

Читайте такжеВ Киеве начался Марш славы УПА (прямая трансляция)На Майдане участники марша почтили минутой молчания "Небесную сотню", которая погибла во время событий на Майдане и погибших в войне с Россией, приспустили флаги и зачитали молитву.

Активисты несут в руках национальную символику, флаги Украины и "Правого сектора" и выкрикивают "Слава Украине - героям слава", "Слава нации - смерть врагам", "Помни чужак, здесь хозяин - украинец", "Бандера, Шухевич - герои Украины".

Марш сопровождают для обеспечения порядка несколько сотен правоохранителей и конная полиция.