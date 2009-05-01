Украина занимает последнее место по расходам на домашнее хозяйство

46-миллионная Украина занимает последнее место среди 10 стран Восточной Европы по уровню расходов на домашнее хозяйство, а 2-миллионная Словения - первое.

Как сообщает TVN24, об этом свидетельствуют результаты исследования RegioPlan Consulting.

Так, среднестатистическая семья в Словении на ведение домашнего хозяйства тратит в год 21 тыс. евро по сравнению с 2,5 тысячами евро, которые расходует средняя семья Украины.

После Словении среди стран Восточной Европы больше всего на домашнее хозяйство тратят хорваты (12 тыс. евро).

Шестое место в рейтинге заняла Польша с 11 тысячами евро расходов, за которой идут венгры, румыны, россияне, болгары и последние – украинцы.

TVN24 не предоставил конкретных данных по расходам в этих странах, а также места в рейтинге с расходами в Чехии и Сербии.

В то же время, в соответствии с сообщением, в Украине свыше 50% расходов на домашнее хозяйство идут на продукты питания, в то время, как словенцы тратят на пищу всего 17% всех расходов.

Поляки на питание тратят около 30% денег своего домашнего бюджета, 20% на транспорт, и 10% - на оплату коммунальных услуг.

Как отметил представитель RegioPlan Consulting, «доля расходов на питание в общих потребительских расходах является индикатором экономического развития и благосостояния».