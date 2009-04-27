В 2009-2015 годах в Украине будет проводиться патриотическая акция

На протяжении 2009-2015 годов в Украине будет проводиться всеукраинская молодежная акция «Помнить. Возродить. Сохранить», направленная на воспитание у молодых граждан уважения к национальным историческим и культурным ценностям и реализацию молодежных инициатив в трудовой сфере.

Об этом идет речь в указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “О проведении Всеукраинской молодежной акции «Помнить. Возродить. Сохранить», текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен утвердить до 1 июня 2009 года план мероприятий по организации и проведению всеукраинской акции.

Акция будет предусматривать проведение среди учащейся и студенческой молодежи образовательной, информационной работы по изучению, популяризации национальной истории и культурного наследия, ознакомление с объектами культурного наследия местного значения; привлечение учеников и студентов к научно-исследовательской, поисковой деятельности по выявлению и изучению неизвестных страниц истории и культуры своего родного края. Кроме того, должна быть запланирована организация посещения учащейся и студенческой молодежью экскурсионных, туристических маршрутов по местам, связанным с историей и культурой украинского народа, походов по дорогам воинской славы; обеспечение защиты, сохранности, содержания и соответствующего использования объектов памятников культурного наследия, в частности, проведение необходимых ремонтных и реставрационных работ таких объектов, привлечение в установленном порядке учащейся и студенческой молодежи к выполнению исследовательских и соответствующих охранных работ на территориях историко-культурных, этнографических, природных заповедников, парков, музеев, мемориальных комплексов и тому подобное.

Президент также поручил Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям обеспечить развитие сети и поддержку деятельности молодежных центров труда; разработать и утвердить региональные планы мероприятий, связанных с организацией и проведением всеукраинской акции.