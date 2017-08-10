ГПУ сообщила о подозрении 5 должностным лицам Минобороны за махинации на закупках бронежилетов

Главной военной прокуратурой направлены в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших и действующих должностных лиц Минобороны и двух служебных лиц коммерческого предприятия, действиями которых оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 34 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Главной военной прокуратурой завершено досудебное расследование по уголовному производству по фактам завладения государственными средствами в особо крупных размерах и служебной халатности при осуществлении в 2014-2015 годов государственных закупок касок и бронежилетов для нужд Вооруженных сил Украины, повлекшее тяжкие последствия», - сообщили в ГПУ.

Во время следствия в общей сложности допрошено более 100 человек, изъято и исследовано более 3000 документов, проведено почти 30 ревизий и сложных судебных экспертиз.

На основании собранных доказательств пять бывших и нынешних руководителей Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

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Как установлено досудебным расследованием, указанные лица, исполняя (каждый в разное время) обязанности директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны и начальника финансового управления этого же Департамента, вопреки требованиям законодательства об увольнении на период проведения АТО от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке касок и бронежилетов для нужд Вооруженных сил Украины, подписали ряд договоров поставки таких спецсредств индивидуальной защиты по цене с НДС.

«На основании подписанных ими платежных поручений Министерство обороны в течение 2014-2015 годов незаконно уплатило на счет предприятия-поставщика в общей сложности 32,6 млн грн в виде налога на добавленную стоимость. Кроме того, дополнительными соглашениями к отдельным таким договорам была безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам Министерства на общую сумму более 1,5 млн грн», - сообщили в прокуратуре.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), участнику и директору, и главному бухгалтеру предприятия-поставщика, которые присвоили средства Министерства обороны на сумму 34,1 млн грн.

Обвинительные акты в отношении всех указанных лиц направлены в суд.

С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых.