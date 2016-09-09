Минобороны: Одним из подозреваемых в хищении должностными лицами 30 миллионов гривень является начальник департамента госзакупок

Об этом сообщила советник министра обороны Татьяна Доманова в эфире 112 Украина.

По ее словам, объявление подозрения еще не означает, что вина доказана.

«Это Александр Инжиевский, это работники финансового отдела Департамента государственных закупок», - сказала Доманова.

Советник отметила, что военная прокуратура рассматривает дело по уплате Министерством обороны во время закупки защитных шлемов и бронежилетов лишних 30 млн грн в виде налога на добавленную стоимость.

«На лиц наложен домашний арест. На сегодняшний день ситуация выглядит абсурдной», - сказала Доманова.

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Как сообщал УНИАН, Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины подозревает пятерых бывших и нынешних руководителей Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны в растрате более 30 млн грн при закупке бронежилетов и шлемов.

На основании собранных доказательств им сообщено о подозрении в совершении преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, предусмотренных ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.