Общественные активисты подсчитали, что две трети денег с водителей за парковку не доходит до бюджета

01:06, 05 августа 2017
Общество
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"На чай" для парковщиков и их покровителей, считают эксперты, ежегодно идет до 100 млн гривень.

Свой эксперимент общественные активисты назвали

Прибыль от столичных парковок может вырасти на 500%. Это предполагают общественные активисты, которые проводят эксперимент "Честная парковка", говорится в сюжете ТСН.

На пять парковочных площадок в центре Киева они поставили мониторинговые посты. Первые результаты проекта впечатляют: прибыль выросла в 3-4 раза. Мужчину в оранжевой футболке и кепке можно записывать к вымирающему виду, потому что он – честный парковщик. По крайней мере так написано на его спине и груди. Все деньги, собранные с водителей за парковку, Александр добросовестно отдает в паркомат. Мужчина в зеленой футболке присматривает за честным парковщиком и мониторит поступления денег. Этот эксперимент общественные активисты назвали "Честная парковка". "Я каждый день отправляю отчеты по SMS. Эта площадка 1000 грн – 1200 грн, зависит от динамики", - рассказал общественный монитор Павел Кучапин.

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За день эти ребята умудряются собирать денег больше, чем работники "Киевтранспарксервис" за неделю. Если не класть деньги себе в карман, городской бюджет получает в 3,5 раза больше. "Если по-честному работать – в 3,5 раза. Если по-честному, то да. Но при зарплате в тысячу гривен", - признается парковщик КП "Киевтранспарксервис"

"На чай" для парковщиков и их покровителей, считают эксперты, ежегодно идет до 100 млн гривен. Мэр Виталий Кличко решил завершать такую практику и анонсировал с 10 августа ликвидацию парковщиков в Киеве. За неделю оплата за парковку будет производиться исключительно тремя способами: через паркомат, мобильный телефон или приобретения месячного талона. Даже честный парковщик Александр признается – толку с этого не будет. "А кто будет контролировать и проверять водителей? Они просто не будут платить", - считает он. 

Процедура наказания водителей за неуплату за парковку и до сих пор не прописана – законопроект блуждает комитетами Верховной Рады. Скептики подозревают, что даже добросовестные водители не захотят возиться возле паркомата, который не дает сдачу или перегревается на солнце. 

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Теги: #оплата за парковку#парковка в Киеве