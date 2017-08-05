Общественные активисты подсчитали, что две трети денег с водителей за парковку не доходит до бюджета

Прибыль от столичных парковок может вырасти на 500%. Это предполагают общественные активисты, которые проводят эксперимент "Честная парковка", говорится в сюжете ТСН.

На пять парковочных площадок в центре Киева они поставили мониторинговые посты. Первые результаты проекта впечатляют: прибыль выросла в 3-4 раза. Мужчину в оранжевой футболке и кепке можно записывать к вымирающему виду, потому что он – честный парковщик. По крайней мере так написано на его спине и груди. Все деньги, собранные с водителей за парковку, Александр добросовестно отдает в паркомат. Мужчина в зеленой футболке присматривает за честным парковщиком и мониторит поступления денег. Этот эксперимент общественные активисты назвали "Честная парковка". "Я каждый день отправляю отчеты по SMS. Эта площадка 1000 грн – 1200 грн, зависит от динамики", - рассказал общественный монитор Павел Кучапин.

Читайте такжеУвидите парковщика - вызывайте полицию: Кличко объявил о переходе Киева на безналичную оплату парковок

За день эти ребята умудряются собирать денег больше, чем работники "Киевтранспарксервис" за неделю. Если не класть деньги себе в карман, городской бюджет получает в 3,5 раза больше. "Если по-честному работать – в 3,5 раза. Если по-честному, то да. Но при зарплате в тысячу гривен", - признается парковщик КП "Киевтранспарксервис"

"На чай" для парковщиков и их покровителей, считают эксперты, ежегодно идет до 100 млн гривен. Мэр Виталий Кличко решил завершать такую практику и анонсировал с 10 августа ликвидацию парковщиков в Киеве. За неделю оплата за парковку будет производиться исключительно тремя способами: через паркомат, мобильный телефон или приобретения месячного талона. Даже честный парковщик Александр признается – толку с этого не будет. "А кто будет контролировать и проверять водителей? Они просто не будут платить", - считает он.

Процедура наказания водителей за неуплату за парковку и до сих пор не прописана – законопроект блуждает комитетами Верховной Рады. Скептики подозревают, что даже добросовестные водители не захотят возиться возле паркомата, который не дает сдачу или перегревается на солнце.