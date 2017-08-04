Scooter прилетел с концертом в оккупированный Крым

Фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер и его команда прилетели в оккупированный Крым. В полночь они приземлились в аэропорту Симферополя. В VIP-зале их уже встречали журналисты. Об этом пишет "Комсомольская правда в Крыму".

Бакстеру вместо хлеба и соли предложили отведать барабульку. Но он отказался.

"Выглядит странно", - посмеялся лидер Scooter.

Полет, по его словам, прошел очень хорошо. Группа прилетела в Крым после Франции. И они счастливы быть там.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, выступление Scooter на территории оккупированного Крыма, а именно в Балаклаве, запланировано на 4 августа. Интересно, что на официальном сайте Scooter концерт на полуострове указан, однако страну коллектив намеренно не вписывал.

"Мы сделали это намеренно. Мы хотели сохранить нейтралитет", - прокомментировал менеджер группы.

Ранее в Twitter российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что этим летом немецкая группа Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму, и опубликовал фото афиши.

В свою очередь, после того, как вокруг выступления уже начался разгораться скандал, менеджер Scooter заявил, что музыка группы "полностью аполитична".

"Мы даже не знали, что ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка полностью аполитична, и мы хотим быть в стороне от политических вопросов. Мы посещаем Украину и Россию с 1995-го года, и там есть много поклонников, которые с нетерпением ждут Scooter", - сказал он.