"Скандал вокруг концерта Scooter в Крыму": музыканты не догадывались, что "ввязываются в политический конфликт"
Участники группы Scooter прокомментировали скандал вокруг своего концерта в оккупированном Крыму.
Участники группы Scooter признались, что даже не догадывались, что своим будущим выступлением в Крыму ввязываются в политический конфликт.
Об этом лидер коллектива Эйч Пи Бакстер рассказал изданию Bild.
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Певец подчеркнул, что "едет в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой".
"Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому что у нас там есть фанаты. У нас есть что им показать", - сказал Бакстер.
В свою очередь менеджер Scooter отметил, что музыка группы "полностью аполитична".
"Мы даже не знали, что ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка полностью аполитична, и мы хотим быть в стороне от политических вопросов. Мы посещаем Украину и Россию с 1995-го года, и там есть много поклонников, которые с нетерпением ждут Scooter", - отметил менеджер.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, выступление Scooter на территории оккупированного Крыма, а именно в Балаклаве, запланирован на 4 августа.
Интересно, что на официальном сайте Scooter концерт на полуострове указан, однако страну коллектив намеренно не подписывал.
"Мы сделали это намеренно. Мы хотели сохранить нейтралитет", - прокомментировал менеджер группы.
Ранее в Twitter российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что этим летом немецкая группа Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму, и опубликовал фото афиши. Судя по афише, Scooter намерены дать концерт 4 августа в Балаклаве.