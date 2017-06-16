"Скандал вокруг концерта Scooter в Крыму": музыканты не догадывались, что "ввязываются в политический конфликт"

Участники группы Scooter признались, что даже не догадывались, что своим будущим выступлением в Крыму ввязываются в политический конфликт.

Об этом лидер коллектива Эйч Пи Бакстер рассказал изданию Bild.

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Певец подчеркнул, что "едет в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой".

"Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому что у нас там есть фанаты. У нас есть что им показать", - сказал Бакстер.

В свою очередь менеджер Scooter отметил, что музыка группы "полностью аполитична".

"Мы даже не знали, что ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка полностью аполитична, и мы хотим быть в стороне от политических вопросов. Мы посещаем Украину и Россию с 1995-го года, и там есть много поклонников, которые с нетерпением ждут Scooter", - отметил менеджер.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, выступление Scooter на территории оккупированного Крыма, а именно в Балаклаве, запланирован на 4 августа.

Интересно, что на официальном сайте Scooter концерт на полуострове указан, однако страну коллектив намеренно не подписывал.

"Мы сделали это намеренно. Мы хотели сохранить нейтралитет", - прокомментировал менеджер группы.

Ранее в Twitter российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что этим летом немецкая группа Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму, и опубликовал фото афиши. Судя по афише, Scooter намерены дать концерт 4 августа в Балаклаве.