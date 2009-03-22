Завтра в Украине все еще зима: местами до 10° мороза

Завтра, 23 марта, на территории Украины еще сохранятся сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в западных областях снег, мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. Днем в Украине мокрый снег и дождь, в восточных областях и в южной части небольшие осадки.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья местами 8-10° мороза, на юге Крыма 2-4°тепла; днем 1-6° тепла, на юге и в Закарпатье до 10° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.