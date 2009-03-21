В рамках дела о взрыве гранаты милиция провела обыски

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва гранаты в помещении санэпидемстанции на железнодорожном транспорте в Киеве 19 марта, милиция провела обыски у должностных лиц коммерческих структур, которые оказывали давление на руководителя данного учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Виталий ЯРЕМА, отвечая на вопрос журналистов.

Он также заверил, что это уголовное дело «имеет перспективу на установление лиц, совершивших покушение на должностное лицо СЭС».

Как сообщал УНИАН, 11 марта неизвестный бросил гранату в здание Государственной санитарно-эпидемиологической станции на железнодорожном транспорте (подчиняется Министерству здравоохранения), в результате чего 7 человек были ранены.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.