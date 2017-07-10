Впервые в истории: подразделения Нацгвардии десантировались с самолета Ан-26 (фоторепортаж, видео)

Под Киевом подразделения Национальной гвардии Украины впервые выполнили прыжки с самолета АН-26 с высоты 800 и 1500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

"Особенности десантирования с самолетов заключаются в том, что они могут перевозить личный состав на значительные расстояния и можно осуществлять десантирование с больших высот", – отметил подполковник Ярослав Кравец.

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Приземление произошло на подходящую площадку для того, чтобы в дальнейшем быть готовыми выполнять тактические задачи.

"Прыжок отличается скоростью, воздушным судном. За годы независимой Украины – это первый прыжок с самолета", – выразил свои впечатления нацгвардеец Сергей.

Подобные прыжки дают возможность военнослужащим специального назначения НГУ совершать прыжки в сложных метеорологических условиях и быстро доставлять личный состав для выполнения боевого задания при необходимости. Десантирование может осуществляться и с оружием, и с грузовими грузовыми контейнерами. Такие прыжки требуют от личного состава слаженных действий и высокой подготовки.

Как сообщал УНИАН, 22 июня житомирские десантники впервые в истории реактивной артиллерии провели стрельбы из РСЗО БМ-21 "Град" с паромной переправы.