Ющенко: Украина хочет говорить с ЕС о новых объемах транзита газа
12:42, 19 марта 2009Общество
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Президент встретился с Ферреро-Вальднер
|Виктор Ющенко и Бенита Ферреро-Вальднер
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам в Брюсселе после встречи с комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
«Мы бы хотели говорить о новых объемах», - сказал он.
Президент Украины отметил, что на сегодня Украина имеет одну из мощнейших газотранспортных систем в Европе, но эта система, по его убеждению, будет работать только в том случае, если она будет интересной для потребителей в Европейском Союзе.
В.ЮЩЕНКО не предоставил других деталей.
Как сообщал УНИАН, украинская газотранспортная система может ежегодно поставлять в Европу около 120 млрд. кубометров газа.
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