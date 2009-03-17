Министры иностранных дел стран ЕС не смогли поделить 5 миллиардов

Министры иностранных дел стран - членов ЕС не смогли достигнуть компромисса в распределении 5 млрд. неизрасходованных бюджетных евро на проекты поддержки создания энергетической инфраструктуры и распространения широкополосного Интернета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в ходе заседания Совета министров 16 марта было одобрено только решение о переносе рассмотрения этого вопроса на уровень глав государств. Таким образом, вопрос будет рассматриваться на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) 19-20 марта.

“Мы пока не достигли решения. Некоторые страны-члены заявили о необходимости еще раз обдумать предложенный пакет проектов”, - сообщил журналистам вице-премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии по европейским делам Александр ВОНДРА.

Он отметил, что еще есть время для того, чтобы это решение было одобрено Европейским Советом и поддержано Европарламентом до парламентских выборов.

“Однако, если мы не сможем достичь решения на этой неделе, тогда доверие ко всем будет поставлено под сомнение. Мы не можем позволить себе этого”, - сказал вице-премьер Чехии.

По его словам, часть стран-членов настаивает на том, чтобы часть денег была выделена непосредственно на развитие газопровода “Набукко”, который должен соединить регион Каспийского моря с Европой. В то же время, в последнем проекте предложений вместо названия “Набукко” появилось название “Южный коридор”, который включает в себя также газопровод между Турцией, Грецией и Италией.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Еврокомиссия предложила потратить 5 млрд. евро неизрасходованных в 2008 году бюджетных денег на энергетическую инфраструктуру (3,75 млрд. евро) и развитие сельского хозяйства (1,25 млрд. евро).

Еврокомиссия, в частности, предлагала потратить 1,250 млрд. евро на поддержку проектов по улавливанию и хранению “парниковых” газов, 1,750 млрд. евро – на строительство газовой и электрической инфраструктуры для объединения сетей стран - членов ЕС, 0,5 млрд. евро – на поддержку прибрежных воздушных электростанций.

Эти расходы должны были стать частью одобренного Европейским Советом (саммитом глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) в декабре 2008 года плана стимулирования развития экономики в 2009 году на 200 млрд. евро, или 1,5% ВВП.