Россия и Иран договорились обменяться газом

Министерство энергетики РФ и министерство нефти Ирана в воскресенье подписали меморандум о взаимопонимании в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

"Газпром" будет поставлять туркменский газ, ранее купленный Россией, в Северный Иран в обмен на поставки углеводородов с юга Ирана в страны Персидского залива", - пояснил Шматко.

Он отметил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты осуществления такого сотрудничества: в частности, в обмен на туркменский газ "Газпром" может получать с юга Ирана нефть, конденсат, сжиженный природный газ или другие виды топлива.

Как уточнил начальник Департамента российской газовой монополии Станислав Цыганков, "в Северном Иране наблюдается острая нехватка энергоресурсов и отсутствует транспортная инфраструктура, позволяющая поставлять углеводороды с юга страны".