Выпускники школ сегодня проходят пробное тестирование

14 марта во всех городах Украины проходит пробное тестирование выпускников школ.

Всего на него зарегистрировались 179 тыс. 867 человек, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

В Киеве на пробное тестирование зарегистрировались 13 тыс. 625 человек. Самыми популярными предметами, которые они избрали, стали украинский язык и литература (8 тыс. 095 участников), математика (4 тыс. 632 человека) и английский язык (2 тыс. 861).

Пробное внешнее оценивание в 2009 года проходит двумя сессиями. 14 марта будущие абитуриенты проходят тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и географии. В Киеве в этот день над тестовыми тетрадями сидят 10 тыс. 068 участников, для которых заблаговременно созданы 52 пункта тестирования.

21 марта для "тренировочного" тестирования будут доступны иностранные языки (английский, немецкий, французский или испанский), математика, химия и физика. В этот день 42 пункта тестирования во всех районах столицы примут 8 тыс. 344 участника. Во время пробного тестирования ученики имеют возможность предварительно ознакомиться с особенностями этого процесса и увереннее чувствовать себя в день основного тестового испытания, отметили в Инфоцентре.

Как сообщалось, участие в пробном тестировании является платным. В Киеве за сдачу одного теста выпускники уплатили по 48 грн., в других регионах стоимость пробного тестирования колебалась от 47 до 69 грн.

Сессия "настоящего" ВНО в этом году пройдет в период с 6 мая по 5 июня. Каждый зарегистрированный участник имел возможность выбрать от 2 до 5 предметов из 8 предложенных. По состоянию на 12 марта Украинским центром оценивания качества образования зарегистрировано 463 тыс. 009 участников тестирования.