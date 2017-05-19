Фрегат "Гетман Сагайдачный" сломался после ремонта: прокуратура обратилась в суд

Фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный" сломался вскоре после ремонта, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа с подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный» вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик на Николаевщине, не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока.

"Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс. грн. Сейчас судебное разбирательство продолжается", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, военная прокуратура расследует факт растраты госсредств на ремонте военных кораблей.