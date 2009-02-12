Авторские права на музыку следует продлить с 50 до 95 лет

Юридический комитет Европарламента выступает за продление действия авторских прав на музыку с 50 до 95 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня на заседании Комитета проекте доклада Брена КРОУЛИ (группа «Союз за Европу наций», Ирландия).

Таким образом, производители и исполнители музыкальных произведений смогут более длительное время получать «роялти».

Кроме того, проектом доклада предусматривается, что производители музыки должны ежегодно оставлять, по меньшей мере, 20% доходов от распространения авторских произведений для выплаты «роялти» сессионным музыкантам.

Комитет также обратился к Еврокомиссии с просьбой до января 2010 года изучить ситуацию на аудиовизуальном рынке для того, чтобы решить стоит ли вводить подобное расширение срока действия авторских прав на этом рынке.

Голосование за проект доклада в сессионном зале Европарламента запланировано на март.