Интернет-провайдеры не отвечают за распространение порнографии

Несовершенная законодательная база не позволяет привлекать к уголовной ответственности за распространение порнопродукции, в первую очередь детской, Интернет-провайдеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, МВД Украины Александр МЕЛЬНИКОВ.

“В 2008 году ни к одному из провайдеров не была применена 301-я статья (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины в связи с пробелами в законодательстве, в частности, из-за отсутствия в нем определение понятия “детская порнография”, - сказал он.

В то же время А.МЕЛЬНИКОВ пояснил, что, используя существующие законодательные акты, органы внутренних дел лишь могут обязывать провайдеров мониторить информацию, которую они распространяют. Однако и в этом случае, по его словам, “провайдеры тяжело идут на контакт”.

А.МЕЛЬНИКОВ напомнил, что в парламенте находится нерассмотренный законопроект, которым предусматривается усиление ответственности за распространение порнопродукции, в том числе с использованием несовершеннолетних.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Екатерина ЛЕВЧЕНКО проинформировала о том, что, начиная с июня этого года, заработает электронная “горячая линия” Internetbezpeka@lastrada.org.ua по вопросам защиты прав ребенка, в частности, что касается безопасного пользования Интернетом.