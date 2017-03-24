Мэр Доброполья назвал флаг Украины "рваной тряпкой"

В г. Доброполье Донецкой мэр города Андрей Аксенов заявил, что ему не нужно, чтобы в городе "маячили эти рваные тряпки". Рваной тряпкой он назвал государственный флаг Украины, передает 6264.com.ua.

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Аксенов - человек, который неоднократно публично высказывал свои позиции и симпатии "ДНР", "ЛНР" и РФ. Борды "Доброполье - это Украина", тоже исчезли из стел города.

На вопрос, был ли мэр города на фронте, видел ли разорванные флаги, которые висят у ребят на позициях, мэр ответил, вопросом: "А вы в шахте были?"

Патриотически настроенные депутаты обратились к мэру с требованием вернуть государственную символику, срок исполнения требования - 2 недели, на что мэр ответил, что он этого делать не будет.

Ранее СБУ взялась за экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка, который называл украинский язык "хрюканьем и блевотиной".