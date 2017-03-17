СБУ взялась за экс-мэра Ужгорода, который называл украинский язык хрюканьем и блевотиной (документ)

Против экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка открыли уголовное производство за пренебрежение к украинскому языку.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Ирина Подоляк, которая направила запрос в СБУ.

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"Как результат моего обращения - СБУ открыла уголовное производство в отношении Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке", - говорится в ее сообщении.

Свой пост бывший мэр Ужгорода опубликовал на своей странице в Facebook 30 января. В комментарии к нему он писал, что "только у хохлов все вопросы и проблемы решены и осталось расстреливать всех, кто шипит на галицком акценте, который обозначили украинским языком", называл украинский язык "хрюканьем и блевотиной ".