СБУ взялась за экс-мэра Ужгорода, который называл украинский язык хрюканьем и блевотиной (документ)
Экс-мэр Ужгорода Ратушняк называл украинский язык "хрюканьем и блевотиной".
Против экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка открыли уголовное производство за пренебрежение к украинскому языку.
Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Ирина Подоляк, которая направила запрос в СБУ.
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"Как результат моего обращения - СБУ открыла уголовное производство в отношении Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке", - говорится в ее сообщении.
Свой пост бывший мэр Ужгорода опубликовал на своей странице в Facebook 30 января. В комментарии к нему он писал, что "только у хохлов все вопросы и проблемы решены и осталось расстреливать всех, кто шипит на галицком акценте, который обозначили украинским языком", называл украинский язык "хрюканьем и блевотиной ".