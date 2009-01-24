В ОАО “Черновцыгаз” заявляют об атаке налоговой милиции

Работники налоговой милиции провели обыск в офисе открытого акционерного общества «Черновцыгаз», они заблокировали входы и выходы в административное здание предприятия, осмотрели все кабинеты, изъяли документацию, провели следственные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство ОАО «Черновцыгаз» считает эту акцию «спланированной атакой на предприятие» и заявляет, что обыск был проведен «без всякого предупреждения».

Руководители ОАО «Черновцыгаз» считают, что очередная акция налоговиков является спланированной, поскольку разные правоохранительные и контролирующие структуры уже в пятый раз проводят такие действия на предприятии, когда на высшем государственном уровне рассматривается вопрос, кто должен получить лицензию на эксплуатацию газораспределительных сетей области.

22 января, когда налоговики проводили обыск на предприятии, пресс-служба Черновицкой ОГА заявила, что самая большая задолженность по заработной плате в области сложилась в ОАО «Черновцыгаз» и в районных филиалах этого общества. Долги ОАО «Черновцыгаз» по выплате зарплаты составляют 1,1 млн. грн.

Черновицкая область остается единственным регионом, где с 2007 года газоснабжение потребителей обеспечивают два лицензиата: государственный Черновицкий филиал ДП «Укргазсети», основателем которого является ДК «Газ Украины», и частное ОАО «Черновцыгаз». Первая обслуживает сети, построенные до 31.01.2006 года (а это почти 90% потребителей), второе – сети, построенные после этой даты.

В октябре 2006 года ДК «Газ Украины» сообщила ОАО «Черновцыгаз» о досрочном расторжении соглашения об эксплуатации газораспределительных сетей, которые с 2007 года были переданы в эксплуатацию созданному Черновицкому филиалу ДП «Укргазсети». Это решение ОАО «Черновцыгаз» с 2007 года обжалует в судах.

Областные власти неоднократно обращались к Кабмину, Минтопэнерго с просьбой определить одного лицензиата на газовом рынке региона, поскольку параллельная деятельность в области двух предприятий вызывает ряд проблем. Правление компании НАК «Нафтогаз Украины» в сентябре 2008 г. приняло решение о прекращении деятельности ДП «Укргазсети» путем ликвидации, однако согласие на его выполнение еще должно дать Минтопэнерго.

Справка УНИАН. До декабря 2006 года ОАО «Черновцыгаз» контролировал бывший заместитель председатель правления «Нафтогаз Украины» Олег БАХМАТЮК. Решение ДК «Газ Украины» о досрочном прекращении соглашения на эксплуатацию газораспределительных сетей, после которого началась серия проверок предприятия правоохранительными органами с возбуждением уголовных дел, тогдашнее руководство ОАО назвало давлением, вызванным попыткой «РосУкрЭнерго» установить контроль над предприятием. В 2007 году состоялась смена собственника «Черновцыгаз» и изменен состав наблюдательного совета. Новых собственников ОАО связывают с СП «УкрГаз-Энерго», 50% которого принадлежит «РосУкрЭнерго».

15 января т.г. премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на совещании при участии чиновников, глав ОГА и мэров областных центров заявила, что Кабинет Министров Украины намерен на основе локальных газопроводов, которые находятся в собственности государства, создать областные компании, которые будут заниматься поставкой природного газа украинским потребителям.

«На базе этих государственных локальных газопроводов мы будем делать государственные областные поставляющие компании, которые будут гарантировать доставку газа потребителям», – сказала премьер-министр, подчеркнув, что это будет осуществлено в соответствии с Конституцией Украины и законодательством. По словам главы правительства, инициатива связана с тем, что 75% украинских облгазов скуплены собственником «РосУкрЭнерго» Дмитрием ФИРТАШЕМ, и именно из-за такой ситуации с газопроводами в некоторых регионах природный газ подается населению не в полном объеме. Ю.ТИМОШЕНКО призвала присутствующих на совещании председателей ОГА и мэров проконтролировать объемы газа, которые поступают в украинские облгазы, и объемы, которые облгазы предоставляют потребителям.