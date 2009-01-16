Черновецкий придумал новые тарифы на коммунальные услуги

В Киеве подписаны новые распоряжения о повышении тарифов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей. Согласно документам, повышение будет составлять 1,1-4,9 раза.

Соответствующие тексты распоряжений Киевской городской государственной администрации - № 1780 от 25 декабря 2008 года “О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей” и № 1780/1 от того же числа “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей”, обнародованы на официальном интернет-сайте муниципальной газеты “Хрещатик”.

В документах отмечается, что предыдущие распоряжения КГГА от 27.11.2008: № 1661 "О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей" и № 1662 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей" признаны утратившими действие.

В соответствии с новыми распоряжениями, повышение тарифов происходит для трех групп потребителей. В первую группу, как и раньше предусматривалось, входят творческие союзы, заведения спецпитания (детские кухни), детсады, школы, библиотеки, общественные благотворительные организации, предприятия ритуальных услуг, музеи, хлебозаводы, отдельные коммунальные предприятия, но исключены из списка клубы фитнеса.

Для них тарифы повышены до уровня: на отопление - до 8,61 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон; на холодную воду и водоотвод – до 4,88 грн. за 1 куб. м, на горячую воду и водоотвод - до 24,18 грн. за 1 куб. м.

Для второй группы потребителей - бюджетных организаций - предусмотрены тарифы на уровне: за отопление - 8,61 грн. за 1 кв. м; за холодную воду и водоотвод - 4,88 грн. за 1 куб. м; за горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб. м.

В третью группу потребителей входят остальные потребители-юридические лица. Для них утвержден тариф на отопление в размере 17,43 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон; на горячую воду и водоотвод - 61,01 грн. за 1 куб. м; на холодную воду и ее отвод - 21,92 грн. за 1 куб. м.

Распоряжением предусмотрено, что новые тарифы вступают в силу со дня их опубликования.

Как сообщал УНИАН, распоряжение мэрии о повышении тарифов на коммунальные услуги, которые предусматривали их повышение с 1 декабря в 2008 г. сначала почти до 10 раз, а затем до 9 раз, были отменены Президентом Украины.