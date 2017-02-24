Ужасные условия в казармах "Десны": Полторак уволил трех офицеров (видео)
20:03, 24 февраля 2017Общество
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Министр обороны Степан Полторак снял с должностей трех офицеров, не обеспечивших надлежащие бытовые условия в 169-м учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины («Десна») в Черниговской области.
Полторак снял с должностей трех офицеров, ответственных за ненадлежащие бытовые условия в "Десне" / Фото УНИАН
Как информирует Управление коммуникаций и прессы Министерства обороны, кроме того, в 2017 году до плановых 12,7 млн грн для нужд 169-го учебного центра будет дополнительно выделено еще 15 млн грн.
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По словам министра обороны, такое решение принято с целью максимального ускорения работ по совершенствованию учебно-материальной базы центра.
Как сообщалось, ранее военный-контрактник выложил в Интернет видео, где продемонстрированы условия, в которых живут и обучаются бойцы в центре «Десна». На видео снята казарма со щелями в окнах и плесенью на стенах.
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