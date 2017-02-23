В Минобороны отреагировали на скандальное видео контрактника об ужасных условиях в казармах "Десны" (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Об этом сегодня заявили в черниговском медиа-центре Минобороны. Имен и должностей, причастных к скандалу ответственных служащих, пока не называют.

Накануне контрактник выложил в Интернет видео, где показал, в каких условиях живут и обучаются бойцы. Казарму со щелями в окнах и плесенью на стенах. Туда уже приезжали проверяющие и помещения все-таки признали непригодным для проживания. Контрактники, которые через видеообращение жаловались, уже перевели в другой корпус, он отремонтирован.

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Кроме бытовых условий, комплексная комиссия выясняет, как расходовались деньги, выделенные на ремонт корпусов.

А вот контрактника, который обнародовал скандальное видео, по его просьбе перевели на службу в другую часть.

"Мы сами заинтересованы в устранении этих недостатков. В настоящее время этот парень переведен в другую часть ради недопущения всевозможных инцидентов. Он уже прибыл туда, там его приняли. Я общался с командирами, он приступил к исполнению обязанностей. Если он так хорошо снимает, может стать пресс-офицером части", - говорит руководитель черниговского регионального медиа-центра Мининстерства обороны Украины Вадим Мисник.