Участники блокады "Л/ДНР" планируют создать вооруженные посты

Об этом заявил народный депутат Семен Семенченко, передает InfoResist.

Как отметил нардеп, никого не арестовали, потому что никто из ветеранов АТО закон не нарушал.

"Сегодня будет заседание штаба, на котором будет выработана дальнейшая политика как жить дальше в условиях постоянных провокаций, которые будут только усиливаться. Скорее всего будут приняты решения по поводу вооруженных постов. Потому что хлопцам из-за действий "титушек" и олигархических кланов явно угрожает опасность. Готовятся к перекрытию еще одной ветки, готовятся к открытию региональных штабов. Ребята хотят организовать сообщение, чтобы можно было сюда автобусами бесплатно доехать. Ветераны АТО укрепляются на блоках и стараются определить свою позицию по поводу шантажа владельцев ТЕЦ, пугающих народ отключениями и занимающихся явно антигосударственной деятельностью. Тот же Донбассэнерго контролируется Александром Януковичем. А в целом нужно еще переварить вчерашний день", – сказал Семенченко.

Читайте такжеБлокада "Л/ДНР": стали известны подробности столкновений между протестующими и полицией (фото, видео)

Также Семенченко отметил, что в "14-й день блокады 15 тыс. вагонов не зашло к оккупантам и на огромные суммы не обогатились российские владельцы разных бизнесов".

"Казна "ЛНР" и "ДНР" не получила денег на содержание своих военных. Ну и, естественно, визжат от ярости владельцы украинского бизнеса и представители украинской власти, которым хлопцы наступили на хвост", – подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли с "Л/ДНР".